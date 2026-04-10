Crest

Atelier Origamis Flower Power

Salon des Génies 27 rue Aristide Dumont 26400 Crest Crest Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 15:00:00

fin : 2026-08-11 16:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Un atelier d’origamis simples et poétiques. Vous y réaliserez des fleurs délicates à offrir en bouquet, à semer où bon vous semble…

.

Salon des Génies 27 rue Aristide Dumont 26400 Crest Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 62 68 21 contact@encorpsvisible.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A simple and poetic origami workshop. You’ll create delicate flowers to offer in bouquets, to sow wherever you please…

L’événement Atelier Origamis Flower Power Crest a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme