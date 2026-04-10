Atelier Origamis Flower Power Crest
Atelier Origamis Flower Power Crest mardi 11 août 2026.
Crest
Atelier Origamis Flower Power
Salon des Génies 27 rue Aristide Dumont 26400 Crest Crest Drôme
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 15:00:00
fin : 2026-08-11 16:30:00
Date(s) :
2026-08-11
Un atelier d’origamis simples et poétiques. Vous y réaliserez des fleurs délicates à offrir en bouquet, à semer où bon vous semble…
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Salon des Génies 27 rue Aristide Dumont 26400 Crest Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 62 68 21 contact@encorpsvisible.fr
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English :
A simple and poetic origami workshop. You’ll create delicate flowers to offer in bouquets, to sow wherever you please…
L’événement Atelier Origamis Flower Power Crest a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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