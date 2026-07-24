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AGENDA · Crest

Exposition William BLAKE Chapelle des Cordeliers Montée des Cordeliers Crest

dimanche 2 août 2026 · Montée des Cordeliers · Crest

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Lieu
Montée des Cordeliers
Adresse
Chapelle des Cordeliers
Ville
26400 Crest
Département
Drôme
Tarif

Crest

Exposition William BLAKE Chapelle des Cordeliers

Montée des Cordeliers Chapelle des Cordeliers Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-02

Découvrez l’univers fascinant de William Blake, poète et visionnaire du 18eme siècle au travers du regard de Shri Mataji Nirmala Devi, enseignante spirituelle du 20eme siècle.
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Montée des Cordeliers Chapelle des Cordeliers Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 63 00 72 

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English :

Discover the fascinating world of William Blake, an 18th-century poet and visionary, through the eyes of Shri Mataji Nirmala Devi, a 20th-century spiritual teacher.

L’événement Exposition William BLAKE Chapelle des Cordeliers Crest a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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