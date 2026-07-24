Exposition William BLAKE Chapelle des Cordeliers Montée des Cordeliers Crest
dimanche 2 août 2026 · Montée des Cordeliers · Crest
Informations pratiques
Crest
Exposition William BLAKE Chapelle des Cordeliers
Montée des Cordeliers Chapelle des Cordeliers Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-02
Découvrez l’univers fascinant de William Blake, poète et visionnaire du 18eme siècle au travers du regard de Shri Mataji Nirmala Devi, enseignante spirituelle du 20eme siècle.
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Montée des Cordeliers Chapelle des Cordeliers Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 63 00 72
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English :
Discover the fascinating world of William Blake, an 18th-century poet and visionary, through the eyes of Shri Mataji Nirmala Devi, a 20th-century spiritual teacher.
L’événement Exposition William BLAKE Chapelle des Cordeliers Crest a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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