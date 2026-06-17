La Chapelle des Cordeliers Madame de Sévigné CHAPELLE des CORDELIERS Crest
La Chapelle des Cordeliers Madame de Sévigné CHAPELLE des CORDELIERS Crest vendredi 11 septembre 2026.
Crest
La Chapelle des Cordeliers Madame de Sévigné
CHAPELLE des CORDELIERS CHAPELLE des CORDELIERS CREST Crest Drôme
Tarif : 8 – 8 – 12 EUR
gratuit moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-11 22:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Pièce de théâtre Madame de Sévigné avec danse et musique et lecture de quelques lettres illustrant sa relation avec Louis XIV et avec Molière.
.
CHAPELLE des CORDELIERS CHAPELLE des CORDELIERS CREST Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 31 18 50 helene.gaud7@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The play *Madame de Sévigné*, featuring dance and music, as well as a reading of several letters illustrating her relationship with Louis XIV and Molière.
L’événement La Chapelle des Cordeliers Madame de Sévigné Crest a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
À voir aussi à Crest (Drôme)
- Match de l’équipe de France Coupe du monde Ecran géant Bar du Pont Crest Crest 23 juin 2026
- Visite guidée CREST L’INSOLITE RDV Office de Tourisme Crest 23 juin 2026
- Fête de la Saint-Pierre Crest 26 juin 2026
- Crest vinyl market Crest 26 juin 2026
- Match de l’équipe de France Coupe du monde Ecran géant Bar du Pont Crest Crest 26 juin 2026