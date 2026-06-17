La Chapelle des Cordeliers Madame de Sévigné CHAPELLE des CORDELIERS Crest vendredi 11 septembre 2026.

Crest

La Chapelle des Cordeliers Madame de Sévigné

CHAPELLE des CORDELIERS CHAPELLE des CORDELIERS CREST Crest Drôme

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

gratuit moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:00:00

fin : 2026-09-11 22:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Pièce de théâtre Madame de Sévigné avec danse et musique et lecture de quelques lettres illustrant sa relation avec Louis XIV et avec Molière.

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CHAPELLE des CORDELIERS CHAPELLE des CORDELIERS CREST Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 31 18 50 helene.gaud7@gmail.com

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English :

The play *Madame de Sévigné*, featuring dance and music, as well as a reading of several letters illustrating her relationship with Louis XIV and Molière.

L’événement La Chapelle des Cordeliers Madame de Sévigné Crest a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme