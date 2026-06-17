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La Chapelle des Cordeliers Madame de Sévigné CHAPELLE des CORDELIERS Crest

La Chapelle des Cordeliers Madame de Sévigné CHAPELLE des CORDELIERS Crest vendredi 11 septembre 2026.

Lieu : CHAPELLE des CORDELIERS

Adresse : CHAPELLE des CORDELIERS CREST

Ville : 26400 Crest

Département : Drôme

Début : vendredi 11 septembre 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 8 8 12 gratuit moins de 12 ans

Crest

La Chapelle des Cordeliers Madame de Sévigné

CHAPELLE des CORDELIERS CHAPELLE des CORDELIERS CREST Crest Drôme

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

gratuit moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-11 22:00:00

Date(s) :
2026-09-11

Pièce de théâtre Madame de Sévigné avec danse et musique et lecture de quelques lettres illustrant sa relation avec Louis XIV et avec Molière.
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CHAPELLE des CORDELIERS CHAPELLE des CORDELIERS CREST Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 31 18 50  helene.gaud7@gmail.com

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English :

The play *Madame de Sévigné*, featuring dance and music, as well as a reading of several letters illustrating her relationship with Louis XIV and Molière.

L’événement La Chapelle des Cordeliers Madame de Sévigné Crest a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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