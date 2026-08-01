C’est pas bidon ! rue Courre commère Crest
mercredi 26 août 2026 · rue Courre commère · Crest
Informations pratiques
Crest
C’est pas bidon !
rue Courre commère Laboratoire de fabrication numérique 8 FABLAB Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:00:00
fin : 2026-08-26 12:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Un atelier qui mêle recyclage, électronique et découpe laser pour se la péter au camping avec une lampe unique.
.
rue Courre commère Laboratoire de fabrication numérique 8 FABLAB Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 55 14 78 contact@8fablab.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : C’est pas bidon !
A workshop that combines recycling, electronics, and laser cutting so you can show off at the campground with a one-of-a-kind lamp.
L’événement C’est pas bidon ! Crest a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
À voir aussi à Crest (Drôme)
- Tricotin Swing Les Gens Sérieux Bar et terrasse estivale Brasserie Les Gens Sérieux Crest 20 août 2026
- DJ Set en, B2B Felix & Nessym Central Vapeur Le Central Vapeur Crest 21 août 2026
- T.I.N.A. Les Gens Sérieux Bar et terrasse estivale Brasserie Les Gens Sérieux Crest 27 août 2026
- Tournoi de Beach-Volley à Crest Centre équestre Crest 29 août 2026
- Retour de Plage 2 ans du Central Vapeur Le Central Vapeur Crest 5 septembre 2026