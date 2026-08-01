C’est pas bidon ! rue Courre commère Crest

Informations pratiques

Crest

C’est pas bidon !

rue Courre commère Laboratoire de fabrication numérique 8 FABLAB Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:00:00

fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Un atelier qui mêle recyclage, électronique et découpe laser pour se la péter au camping avec une lampe unique.

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rue Courre commère Laboratoire de fabrication numérique 8 FABLAB Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 55 14 78 contact@8fablab.fr

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English : C’est pas bidon !

A workshop that combines recycling, electronics, and laser cutting so you can show off at the campground with a one-of-a-kind lamp.

L’événement C’est pas bidon ! Crest a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme