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C’est pas bidon ! rue Courre commère Crest

mercredi 26 août 2026 · rue Courre commère · Crest

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
rue Courre commère
Adresse
Laboratoire de fabrication numérique 8 FABLAB
Ville
26400 Crest
Département
Drôme
Tarif

Crest

C’est pas bidon !

rue Courre commère Laboratoire de fabrication numérique 8 FABLAB Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:00:00
fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Un atelier qui mêle recyclage, électronique et découpe laser pour se la péter au camping avec une lampe unique.
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rue Courre commère Laboratoire de fabrication numérique 8 FABLAB Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 55 14 78  contact@8fablab.fr

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English : C’est pas bidon !

A workshop that combines recycling, electronics, and laser cutting so you can show off at the campground with a one-of-a-kind lamp.

L’événement C’est pas bidon ! Crest a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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