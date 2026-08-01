DJ Set en, B2B Felix & Nessym Central Vapeur Le Central Vapeur Crest
vendredi 21 août 2026 · Le Central Vapeur · Crest
Informations pratiques
Crest
DJ Set en, B2B Felix & Nessym Central Vapeur
Le Central Vapeur 8 Cours de Verdun Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21 00:30:00
Date(s) :
2026-08-21
Nos résidents chouchoux sont de retour pour vous jouer un joyeux tour de boom boom !
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Le Central Vapeur 8 Cours de Verdun Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 75 78 96 99 contact@lecentralvapeur.fr
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English :
Our favorite residents are back to play a fun little prank on you!
L’événement DJ Set en, B2B Felix & Nessym Central Vapeur Crest a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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