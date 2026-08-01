T.I.N.A. Les Gens Sérieux Bar et terrasse estivale Brasserie Les Gens Sérieux Crest

Informations pratiques

Crest

T.I.N.A. Les Gens Sérieux

Bar et terrasse estivale Brasserie Les Gens Sérieux 27 Quai André Reynier Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 20:30:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

La Brasserie Les Gens Sérieux à Crest accueille T.I.N.A. [There Is No Alternaive] et leurs Punk Rap Electro.

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Bar et terrasse estivale Brasserie Les Gens Sérieux 27 Quai André Reynier Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@lesgensserieux.fr

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English :

Brasserie Les Gens S%E9rieux %E0 Crest welcomes T.I.N.A. [There Is No Alternative] and their electro-punk rap.

L’événement T.I.N.A. Les Gens Sérieux Crest a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme