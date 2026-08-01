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AGENDA · Crest

T.I.N.A. Les Gens Sérieux Bar et terrasse estivale Brasserie Les Gens Sérieux Crest

jeudi 27 août 2026 · Bar et terrasse estivale Brasserie Les Gens Sérieux · Crest

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Bar et terrasse estivale Brasserie Les Gens Sérieux
Adresse
27 Quai André Reynier
Ville
26400 Crest
Département
Drôme
Tarif

Crest

T.I.N.A. Les Gens Sérieux

Bar et terrasse estivale Brasserie Les Gens Sérieux 27 Quai André Reynier Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:30:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

La Brasserie Les Gens Sérieux à Crest accueille T.I.N.A. [There Is No Alternaive] et leurs Punk Rap Electro.
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Bar et terrasse estivale Brasserie Les Gens Sérieux 27 Quai André Reynier Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   contact@lesgensserieux.fr

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English :

Brasserie Les Gens S%E9rieux %E0 Crest welcomes T.I.N.A. [There Is No Alternative] and their electro-punk rap.

L’événement T.I.N.A. Les Gens Sérieux Crest a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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