UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Crest

Tricotin Swing Les Gens Sérieux Bar et terrasse estivale Brasserie Les Gens Sérieux Crest

jeudi 20 août 2026 · Bar et terrasse estivale Brasserie Les Gens Sérieux · Crest

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Bar et terrasse estivale Brasserie Les Gens Sérieux
Adresse
27 Quai André Reynier
Ville
26400 Crest
Département
Drôme
Tarif

Crest

Tricotin Swing Les Gens Sérieux

Bar et terrasse estivale Brasserie Les Gens Sérieux 27 Quai André Reynier Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:30:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

La Brasserie Les Gens Sérieux à Crest accueille Tricotin Swing et leurs Jazz Manouche.
  .

Bar et terrasse estivale Brasserie Les Gens Sérieux 27 Quai André Reynier Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   contact@lesgensserieux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Brasserie Les Gens S%E9rieux %E0 Crest welcomes Tricotin Swing and their Jazz Manouche.

L’événement Tricotin Swing Les Gens Sérieux Crest a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

À voir aussi à Crest (Drôme)