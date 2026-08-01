Tricotin Swing Les Gens Sérieux Bar et terrasse estivale Brasserie Les Gens Sérieux Crest
jeudi 20 août 2026 · Bar et terrasse estivale Brasserie Les Gens Sérieux · Crest
Informations pratiques
Crest
Tricotin Swing Les Gens Sérieux
Bar et terrasse estivale Brasserie Les Gens Sérieux 27 Quai André Reynier Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
La Brasserie Les Gens Sérieux à Crest accueille Tricotin Swing et leurs Jazz Manouche.
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Bar et terrasse estivale Brasserie Les Gens Sérieux 27 Quai André Reynier Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@lesgensserieux.fr
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English :
Brasserie Les Gens S%E9rieux %E0 Crest welcomes Tricotin Swing and their Jazz Manouche.
L’événement Tricotin Swing Les Gens Sérieux Crest a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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