Johan Selva Central Vapeur Le Central Vapeur Crest

Informations pratiques

Crest

Johan Selva Central Vapeur

Le Central Vapeur 8 Cours de Verdun Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

FOLKTRONICA ANDINA



LE CHANT, LES FLÛTES PÉRUVIENNES, LE CHARANGO



& LA FORCE ÉLECTRONIQUE DU TEMPO!

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Le Central Vapeur 8 Cours de Verdun Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 75 78 96 99 contact@lecentralvapeur.fr

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English :

ANDEAN FOLKTRONICA

VOCALS, PERUVIAN FLUTES, THE CHARANGO

& THE ELECTRONIC POWER OF THE BEAT!

L’événement Johan Selva Central Vapeur Crest a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme