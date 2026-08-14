Johan Selva Central Vapeur Le Central Vapeur Crest
vendredi 14 août 2026 · Le Central Vapeur · Crest
Informations pratiques
Crest
Johan Selva Central Vapeur
Le Central Vapeur 8 Cours de Verdun Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
FOLKTRONICA ANDINA
LE CHANT, LES FLÛTES PÉRUVIENNES, LE CHARANGO
& LA FORCE ÉLECTRONIQUE DU TEMPO!
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Le Central Vapeur 8 Cours de Verdun Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 75 78 96 99 contact@lecentralvapeur.fr
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English :
ANDEAN FOLKTRONICA
VOCALS, PERUVIAN FLUTES, THE CHARANGO
& THE ELECTRONIC POWER OF THE BEAT!
L’événement Johan Selva Central Vapeur Crest a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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