Conférence Salle des fêtes Gouffern en Auge
Conférence Salle des fêtes Gouffern en Auge samedi 24 octobre 2026.
Gouffern en Auge
Conférence
Salle des fêtes Exmes Gouffern en Auge Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 19:00:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Quels commerces trouvaient-on autrefois dans les rues d’Exmes ? Qui étaient les artisans, épiciers, cafetiers ou marchands qui faisaient vivre le bourg ?
L’association Exmes d’Hier et d’Aujourd’hui vous invite à un voyage dans le temps à travers une conférence riche en souvenirs, anecdotes et photographies anciennes. .
Salle des fêtes Exmes Gouffern en Auge 61310 Orne Normandie +33 6 85 66 50 67
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English : Conférence
L’événement Conférence Gouffern en Auge a été mis à jour le 2026-05-30 par Terres d’Argentan Intercom
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