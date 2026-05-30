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Conférence Salle des fêtes Gouffern en Auge

Conférence Salle des fêtes Gouffern en Auge samedi 24 octobre 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Exmes

Ville : 61310 Gouffern en Auge

Département : Orne

Début : samedi 24 octobre 2026

Fin : samedi 24 octobre 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Gouffern en Auge

Conférence

Salle des fêtes Exmes Gouffern en Auge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 19:00:00
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-24

Quels commerces trouvaient-on autrefois dans les rues d’Exmes ? Qui étaient les artisans, épiciers, cafetiers ou marchands qui faisaient vivre le bourg ?
L’association Exmes d’Hier et d’Aujourd’hui vous invite à un voyage dans le temps à travers une conférence riche en souvenirs, anecdotes et photographies anciennes.   .

Salle des fêtes Exmes Gouffern en Auge 61310 Orne Normandie +33 6 85 66 50 67 

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English : Conférence

L’événement Conférence Gouffern en Auge a été mis à jour le 2026-05-30 par Terres d’Argentan Intercom

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