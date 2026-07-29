Conférence Grand Public par Philippe Legrand sur le thème Les coupables du surpoids les graisses, les sucres ou la taille de l’assiette Vendredi 21 août Thermes de Brides-les-Bains Brides-les-Bains

Informations pratiques

Brides-les-Bains

Conférence Grand Public par Philippe Legrand sur le thème Les coupables du surpoids les graisses, les sucres ou la taille de l’assiette Vendredi 21 août

Thermes de Brides-les-Bains 2 rue des Thermes Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 17:00:00

fin : 2026-08-21 18:30:00

Date(s) :

2026-08-21

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Thermes de Brides-les-Bains 2 rue des Thermes Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 23 44

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English :

L’événement Conférence Grand Public par Philippe Legrand sur le thème Les coupables du surpoids les graisses, les sucres ou la taille de l’assiette Vendredi 21 août Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains