Les Apéros Live du Bis Trop Savoyard Mardi 29 juillet à partir de 19h Rue Aristide Brilland Brides-les-Bains
Les Apéros Live du Bis Trop Savoyard Mardi 29 juillet à partir de 19h Rue Aristide Brilland Brides-les-Bains mercredi 29 juillet 2026.
Brides-les-Bains
Les Apéros Live du Bis Trop Savoyard Mardi 29 juillet à partir de 19h
Rue Aristide Brilland Bar a vins, spiritueux et bières Le Bis Trop Savoyard Brides-les-Bains Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:00:00
fin : 2026-07-29 21:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Les Apéros Live du BIS Trop Savoyard
Tous les mardis et jeudis, de juin à septembre, de 19h à 21h
.
Rue Aristide Brilland Bar a vins, spiritueux et bières Le Bis Trop Savoyard Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 52 20 27 dada7341@hotmail.com
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English :
Live Aperos at BIS Trop Savoyard
Every Tuesday and Thursday, June to September, 7-9pm
L’événement Les Apéros Live du Bis Trop Savoyard Mardi 29 juillet à partir de 19h Brides-les-Bains a été mis à jour le 2025-06-19 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains
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