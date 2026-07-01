Conférence « Histoire de l’église de Jallaucourt : entre épreuves et renaissance », Église Saint-Denis, Jallaucourt

Informations pratiques

Conférence « Histoire de l’église de Jallaucourt : entre épreuves et renaissance » Dimanche 20 septembre, 17h00 Église Saint-Denis Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Conférence animée par Mme Géraldine Caps.

Cette historienne du patrimoine religieux offrira un éclairage passionnant sur l’histoire et le patrimoine religieux de Jallaucourt.

Église Saint-Denis 16-4 rue de l’église, 57590 Jallaucourt Jallaucourt 57590 Moselle Grand Est 0387051312 L’église de style néogothique a été détruite pour être remplacée par une plus grande en 1856. Il s’agit d’une église-halle, typiquement lorraine, c’est-à-dire que les bas-côtés sont presque aussi hauts que la nef centrale.

L’église a beaucoup souffert durant la Seconde Guerre mondiale : les Américains s’en sont servi pour régler leurs tirs d’artillerie, le clocher étant visible de très loin et dominant la colline, à près de 36 mètres de hauteur.

Conférence animée par Mme Géraldine Caps.

© Clotilde Girard