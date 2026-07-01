Exposition de photographies « Jallaucourt au fil du temps », Mairie de Jallaucourt, Jallaucourt

Informations pratiques

Exposition de photographies « Jallaucourt au fil du temps » 19 et 20 septembre Mairie de Jallaucourt Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Exposition de photos anciennes et contemporaines retraçant l’histoire du village et de ses habitants.

Organisée dans la cour de la mairie.

Mairie de Jallaucourt Rue de l’eglise 57590 Jallaucourt Jallaucourt 57590 Moselle Grand Est Venez découvrir ou redécouvrir Jallaucourt, petit village lorrain du Saulnois à travers une exposition de photographies anciennes et contemporaines retraçant son évolution au fil du temps. Parkings sur place

Exposition de photos anciennes et contemporaines retraçant l’histoire du village et de ses habitants.