Histoire de l’église de Jallaucourt, Église Saint-Denis, Jallaucourt

Informations pratiques

Histoire de l’église de Jallaucourt 19 et 20 septembre Église Saint-Denis Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Laissez-vous guider par le document papier, spécialement rédigé par Mme Caps, historienne du patrimoine religieux. Vous comprendrez, ainsi, l’histoire de cet édifice qui a traversé les épreuves de deux guerres avant de renaître.

Une exposition consacrée au mobilier liturgique vous invitera également à porter un regard nouveau sur les différents éléments qui composent l’église et participent à sa fonction spirituelle : autel, ambon, fonts baptismaux…

Église Saint-Denis 16-4 rue de l’église, 57590 Jallaucourt Jallaucourt 57590 Moselle Grand Est 0387051312 L’église de style néogothique a été détruite pour être remplacée par une plus grande en 1856. Il s’agit d’une église-halle, typiquement lorraine, c’est-à-dire que les bas-côtés sont presque aussi hauts que la nef centrale.

L’église a beaucoup souffert durant la Seconde Guerre mondiale : les Américains s’en sont servi pour régler leurs tirs d’artillerie, le clocher étant visible de très loin et dominant la colline, à près de 36 mètres de hauteur.

Laissez vous guider par le document papier, spécialement rédigé par Mme Caps, historienne du patrimoine religieux. vous comprendrez ainsi l’histoire de cet édifice qui a traversé les épreuves de 2 de…

Clotilde Girard©