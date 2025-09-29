Conférence Histoire des médias Salle des conférences Mairie de Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine

Conférence Histoire des médias

Qu’est-ce qu’un réseau social ?

La question peut surprendre car aujourd’hui tout le monde utilise le mot sans bien en cerner le sens, l’utilisation, sans en mesurer les limites, les risques, sans comprendre les enjeux commerciaux, politiques, diplomatiques…

Il est donc temps, d’une part de comprendre ce qu’est un réseau social d’un point de vue anthropologique, c’est-à-dire de comprendre ce besoin de lien avec les autres au-delà de toute question numérique.

Il est aussi temps de réaliser ce qu’est venu perturber dans la vie humaine l’irruption d’Internet, avec ses points forts et positifs, avec ses difficultés et ses dangers…

Enfin, il faut se souvenir que l’humanité a connu d’autres révolutions et, pour ne prendre qu’un exemple, un de ces bouleversements fut l’invention de l’imprimerie en 1450, et qu’il a fallu attendre la loi Ferry en 1881, pour se donner un objectif absolu apprendre gratuitement à toutes et tous à lire !

On peut donc envisager de réguler, légiférer et interdire… mais il faut surtout apprendre à toutes et à tous ce qu’est un réseau social pour que chacune et chacun puisse utiliser cet outil sans risque individuel et sans mettre en danger la démocratie !

Dans cette conférence Michel BONNET dressera un panorama de l’histoire des médias.

Michel BONNET est conférencier spécialiste de l’histoire des médias. Depuis plus de 20 ans, il réalise des interventions sur les médias, jeux vidéo, réseaux sociaux en primaire, collège et lycée (initiation à la lecture de l’image, l’information, la publicité, maitrise d’Internet, éducation aux médias, jeux vidéo, jeux de société, l’usage des réseaux sociaux …).

Il est Président du conseil paritaire de la publicité en France ( www.cpp-pub.org ) depuis sa création en 2008.

Expert pour Familles de France pour les questions touchant aux médias, aux jeux, aux technologies d’information et communication, et leurs liens avec éducation et adolescence, Michel BONNET a représenté cette association auprès du CSA, au CIEME, collectif inter associatif enfance et média et à la commission Copie privée du ministère de la Culture.

date lundi 9 mars 2026

lieu Salle des conférences Mairie de Châtillon-sur-Seine (entrée Rue du Président Carnot)

tarif adhérent 7€ non-adhérent 9€

contact accutb21@gmail.com ou 06.83.89.36.00

les conférences commencent à 14h30 précises ouverture des portes 14h15 .

Salle des conférences Mairie de Châtillon-sur-Seine Rue du Président Carnot Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 89 36 00 accutb21@gmail.com

