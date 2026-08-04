UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Châtillon-sur-Seine

Marchés festifs de l’été 2026 Châtillon-sur-Seine

mardi 4 août 2026 · Châtillon-sur-Seine

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Esplanade du Cours l'Abbé
Ville
21400 Châtillon-sur-Seine
Département
Côte-d'Or
Tarif

Châtillon-sur-Seine

Marchés festifs de l’été 2026

Esplanade du Cours l’Abbé Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:00:00
fin : 2026-08-25 23:00:00

Date(s) :
2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Les marchés festifs de l’été, organisés par l’association Ô Cœur des Châtillonnais, sont de retour ! Retrouvez-nous chaque mardi, à partir de 18h, du 21 juillet au 25 août 2026 à l’esplanade du Cours l’Abbé à Châtillon-sur-Seine.
Buvette et restauration sur place
Nombreux exposants et producteurs locaux. Animations, spectacles et DJ.
Ambiance assurée.
Nous vous attendons nombreux.   .

Esplanade du Cours l’Abbé Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 02 51 51 80  ocoeurdeschatillonnais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marchés festifs de l’été 2026

L’événement Marchés festifs de l’été 2026 Châtillon-sur-Seine a été mis à jour le 2026-07-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or)