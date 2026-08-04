Marchés festifs de l’été 2026 Châtillon-sur-Seine
mardi 4 août 2026 · Châtillon-sur-Seine
Informations pratiques
Châtillon-sur-Seine
Marchés festifs de l’été 2026
Esplanade du Cours l’Abbé Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:00:00
fin : 2026-08-25 23:00:00
Date(s) :
2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Les marchés festifs de l’été, organisés par l’association Ô Cœur des Châtillonnais, sont de retour ! Retrouvez-nous chaque mardi, à partir de 18h, du 21 juillet au 25 août 2026 à l’esplanade du Cours l’Abbé à Châtillon-sur-Seine.
Buvette et restauration sur place
Nombreux exposants et producteurs locaux. Animations, spectacles et DJ.
Ambiance assurée.
Nous vous attendons nombreux. .
Esplanade du Cours l’Abbé Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 02 51 51 80 ocoeurdeschatillonnais@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marchés festifs de l’été 2026
L’événement Marchés festifs de l’été 2026 Châtillon-sur-Seine a été mis à jour le 2026-07-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or)
- Le Bourgeois Gentilhomme 38e Estivale de la Compagnie des Gens Espace Kiki de Montparnasse Châtillon-sur-Seine 5 août 2026
- Stages de poterie avec Pascal Pierre Office de tourisme du Châtillonnais Châtillon-sur-Seine 6 août 2026
- Duo RECUERDOS en concert Chefs-d’oeuvre classiques et sud-américains Église Saint-Vorles Châtillon-sur-Seine 9 août 2026
- Sherlock’Orme au Parc national de forêts Porte de coeur Châtillon-sur-Seine 12 août 2026
- Vide grenier municipal 2026 Place de la résistance Châtillon-sur-Seine 15 août 2026