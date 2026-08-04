Informations pratiques

Châtillon-sur-Seine

Marchés festifs de l’été 2026

Esplanade du Cours l’Abbé Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 18:00:00

fin : 2026-08-25 23:00:00

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Les marchés festifs de l’été, organisés par l’association Ô Cœur des Châtillonnais, sont de retour ! Retrouvez-nous chaque mardi, à partir de 18h, du 21 juillet au 25 août 2026 à l’esplanade du Cours l’Abbé à Châtillon-sur-Seine.

Buvette et restauration sur place

Nombreux exposants et producteurs locaux. Animations, spectacles et DJ.

Ambiance assurée.

Nous vous attendons nombreux. .

Esplanade du Cours l’Abbé Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 02 51 51 80 ocoeurdeschatillonnais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marchés festifs de l’été 2026

L’événement Marchés festifs de l’été 2026 Châtillon-sur-Seine a été mis à jour le 2026-07-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)