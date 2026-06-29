Stages de poterie avec Pascal Pierre Office de tourisme du Châtillonnais Châtillon-sur-Seine

mardi 7 juillet 2026 · Office de tourisme du Châtillonnais · Châtillon-sur-Seine

Informations pratiques

Châtillon-sur-Seine

Stages de poterie avec Pascal Pierre

Office de tourisme du Châtillonnais 1 Rue du Bourg Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:30:00

fin : 2026-08-07 16:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Initiation au modelage et au façonnage.

Pendant 2h, créez votre poterie par la méthode des rubans d’argile.

Pascal vous expliquera cette technique en laissant à chacun votre libre interprétation artistique.

Le prix comprend la séance et la conduite de cuisson de chaque pièce par le potier.

Chaque œuvre sera à retirer à l’Office de tourisme du Châtillonnais sous 3 semaines, ou pourra être envoyée à chaque participant moyennant le prix d’envoi par La Poste. .

Office de tourisme du Châtillonnais 1 Rue du Bourg Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 91 13 19 contact@tourisme-chatillonnais.fr

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English : Stages de poterie avec Pascal Pierre

L’événement Stages de poterie avec Pascal Pierre Châtillon-sur-Seine a été mis à jour le 2026-06-26 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)