Stages de poterie avec Pascal Pierre Office de tourisme du Châtillonnais Châtillon-sur-Seine
mardi 7 juillet 2026 · Office de tourisme du Châtillonnais · Châtillon-sur-Seine
Informations pratiques
Châtillon-sur-Seine
Stages de poterie avec Pascal Pierre
Office de tourisme du Châtillonnais 1 Rue du Bourg Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-08-07 16:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Initiation au modelage et au façonnage.
Pendant 2h, créez votre poterie par la méthode des rubans d’argile.
Pascal vous expliquera cette technique en laissant à chacun votre libre interprétation artistique.
Le prix comprend la séance et la conduite de cuisson de chaque pièce par le potier.
Chaque œuvre sera à retirer à l’Office de tourisme du Châtillonnais sous 3 semaines, ou pourra être envoyée à chaque participant moyennant le prix d’envoi par La Poste. .
Office de tourisme du Châtillonnais 1 Rue du Bourg Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 91 13 19 contact@tourisme-chatillonnais.fr
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English : Stages de poterie avec Pascal Pierre
L’événement Stages de poterie avec Pascal Pierre Châtillon-sur-Seine a été mis à jour le 2026-06-26 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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