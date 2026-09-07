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Conférence : « Il y a 100 ans…, Bugatti champion du monde », Esplanade de la Mairie, Alix

dimanche 20 septembre 2026 · Esplanade de la Mairie · Alix

Conférence : « Il y a 100 ans…, Bugatti champion du monde », Esplanade de la Mairie, Alix

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Esplanade de la Mairie
Adresse
69380 ALIX
Ville
69380 Alix
Département
Rhône

Conférence : « Il y a 100 ans…, Bugatti champion du monde » Dimanche 20 septembre, 14h00 Esplanade de la Mairie Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Conférence de Francis d’Hénin
Il y a 100 ans Bugatti survolait la compétition automobile et devenait champion du monde des manufacturiers

Esplanade de la Mairie 69380 ALIX Alix 69380 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 11 43 99 51 Rassemblement informel de véhicules d’avant-guerre autos/motos
Conférence de Francis d’Hénin

© Photo d’archive

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