Conférence : « Il y a 100 ans…, Bugatti champion du monde », Esplanade de la Mairie, Alix

dimanche 20 septembre 2026 · Esplanade de la Mairie · Alix

Informations pratiques

Conférence : « Il y a 100 ans…, Bugatti champion du monde » Dimanche 20 septembre, 14h00 Esplanade de la Mairie Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Conférence de Francis d’Hénin

Il y a 100 ans Bugatti survolait la compétition automobile et devenait champion du monde des manufacturiers

Esplanade de la Mairie 69380 ALIX Alix 69380 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 11 43 99 51 Rassemblement informel de véhicules d’avant-guerre autos/motos

Conférence de Francis d’Hénin

© Photo d’archive