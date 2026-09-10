Exposition XVIIIe – Visite libre de l’église St-Denis d’Alix, Église Saint-Denis, Alix

Informations pratiques

Exposition XVIIIe – Visite libre de l’église St-Denis d’Alix 19 et 20 septembre Église Saint-Denis Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’ancienne chapelle des chanoinesses et de l’exposition retraçant la vie du chapitre et de ses occupantes, avec de nombreux portraits et documents.

Église Saint-Denis Place des Chanoinesses, 69380 Alix Alix 69380 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Chapelle conventuelle du chapitre de chanoinesses.

Visite libre de l’ancienne chapelle des chanoinesses et de l’exposition retraçant la vie du chapitre et de ses occupantes, avec de nombreux portraits et documents.

© Danielle Bécourt