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Exposition XVIIIe – Visite libre de l’église St-Denis d’Alix, Église Saint-Denis, Alix

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Denis · Alix

Exposition XVIIIe – Visite libre de l’église St-Denis d’Alix, Église Saint-Denis, Alix

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Denis
Adresse
Place des Chanoinesses, 69380 Alix
Ville
69380 Alix
Département
Rhône

Exposition XVIIIe – Visite libre de l’église St-Denis d’Alix 19 et 20 septembre Église Saint-Denis Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’ancienne chapelle des chanoinesses et de l’exposition retraçant la vie du chapitre et de ses occupantes, avec de nombreux portraits et documents.

Église Saint-Denis Place des Chanoinesses, 69380 Alix Alix 69380 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Chapelle conventuelle du chapitre de chanoinesses.
Visite libre de l’ancienne chapelle des chanoinesses et de l’exposition retraçant la vie du chapitre et de ses occupantes, avec de nombreux portraits et documents.

© Danielle Bécourt

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