Saint-Jacut-de-la-Mer

Conférence Impact du changement climatique et préservation de la biodiversité

Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Impact du changement climatique et préservation de la biodiversité une conférence menée par Michel Peltier, délégué régional du Conservatoire du littoral.

Salle de l’arbre .

Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 71 19

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English :

L’événement Conférence Impact du changement climatique et préservation de la biodiversité Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-05-29 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme