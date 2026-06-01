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Conférence Impact du changement climatique et préservation de la biodiversité Saint-Jacut-de-la-Mer

Conférence Impact du changement climatique et préservation de la biodiversité Saint-Jacut-de-la-Mer samedi 6 juin 2026.

Adresse : Abbaye

Ville : 22750 Saint-Jacut-de-la-Mer

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif :

Saint-Jacut-de-la-Mer

Conférence Impact du changement climatique et préservation de la biodiversité

Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Impact du changement climatique et préservation de la biodiversité une conférence menée par Michel Peltier, délégué régional du Conservatoire du littoral.

Salle de l’arbre   .

Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 71 19 

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English :

L’événement Conférence Impact du changement climatique et préservation de la biodiversité Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-05-29 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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