Conférence Impact du changement climatique et préservation de la biodiversité Saint-Jacut-de-la-Mer
Conférence Impact du changement climatique et préservation de la biodiversité Saint-Jacut-de-la-Mer samedi 6 juin 2026.
Saint-Jacut-de-la-Mer
Conférence Impact du changement climatique et préservation de la biodiversité
Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Impact du changement climatique et préservation de la biodiversité une conférence menée par Michel Peltier, délégué régional du Conservatoire du littoral.
Salle de l’arbre .
Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 71 19
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English :
L’événement Conférence Impact du changement climatique et préservation de la biodiversité Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-05-29 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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