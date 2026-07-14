Informations pratiques

Conférence inaugurale et soirée de lancement du Festival Georges Salle de La Cité Rennes Jeudi 24 septembre, 18h45 Ille-et-Vilaine

Festival Georges : conférence inaugurale et soirée de lancement le 24 septembre à 18h45 à la Salle de la Cité.

Festival Georges : conférence inaugurale et soirée de lancement le 24 septembre à 18h45 à la Salle de la Cité.

La soirée débutera à par une conférence inaugurale, organisée en partenariat avec le Bureau des temps de la Ville de Rennes et proposera une exploration des temporalités nocturnes avec Luc Gwiazdzinski, docteur en géographie et spécialiste des politiques temporelles.

« Quand vient la nuit, une autre ville s’éveille. Entre temps de la fête, temps du travail et temps du repos, la nuit redessine les usages de l’espace urbain et interroge notre manière d’habiter. À travers cette rencontre, Luc Gwiazdzinski proposera une exploration des temporalités nocturnes, à la croisée des politiques des temps et de l’architecture. Une invitation à porter un nouveau regard sur les rythmes de nos vies et les transformations de la ville contemporaine. »

L’évenement se poursuivra dès 21h pour un moment convivial autour d’un foodtruck, d’une buvette et d’un DJ set.

Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-24T18:45:00.000+02:00

Fin : 2026-09-24T23:59:00.000+02:00

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Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine



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