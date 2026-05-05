Conférence Inrap : « L’art de la chasse au Néolithique – De la flèche au symbole », Salle Le Séniz, Baden

Conférence Inrap : « L’art de la chasse au Néolithique – De la flèche au symbole » Dimanche 14 juin, 14h30 Salle Le Séniz Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

À travers cette conférence, Stéphane Blanchet, archéologue à l’Inrap présentera la découverte sur la commune de Baden d’un lot de pointes de flèches néolithiques. Elles seront abordées sous différents aspects : depuis leur utilisation pour la chasse jusqu’à leur fonction symbolique ou rituelle.

Salle Le Séniz 3 rue Mané er Groez, 56 870 Baden Baden 56870 Morbihan Bretagne

JEA

© Laurent Juhel, Inrap