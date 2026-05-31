Visite libre du Musée des Passions et des Ailes, BADEN, Baden

Visite libre du Musée des Passions et des Ailes 27 et 28 juin BADEN Morbihan

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T09:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Le musée relate la vie et les exploits de Joseph Le Brix, pionnier de l’aviation, abrite une collection de jouets, poupées, automates et objets d’art, propose une collection de maquettes de navires qui traduisent l’évolution de la marine du XVème siècle à nos jours et présente des accordéons de 1840 à 1960, ainsi que l’histoire de la marque « Le Jouet breton ».

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Visite libre des 5 collections du musée ; jouets anciens, automates, vie et exploits de l’aviateur Joseph Le Brix, maquettes de navires, accordéons et histoire de la marque « Le Jouet breton ». aviation accordéons

Musée des Passions et des Ailes