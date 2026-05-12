Conférence Jacques Cartier et le Canada rue Jean-baptiste Audebert Rochefort
Conférence Jacques Cartier et le Canada rue Jean-baptiste Audebert Rochefort jeudi 11 juin 2026.
Rochefort
Conférence Jacques Cartier et le Canada
rue Jean-baptiste Audebert Auditorium de la Corderie Royale Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 18:30:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Conférence organisée par le Comité Rochefortais de Documentation Historique de la Marine.
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rue Jean-baptiste Audebert Auditorium de la Corderie Royale Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 03 91 68 millevoye.philippe@bbox.fr
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English : Lecture: Jacques Cartier and Canada
A conference organised by the Rochefort Committee for Historical Naval Documentation.
L’événement Conférence Jacques Cartier et le Canada Rochefort a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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