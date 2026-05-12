Conférence Jacques Cartier et le Canada rue Jean-baptiste Audebert Rochefort

Rochefort

Conférence Jacques Cartier et le Canada

rue Jean-baptiste Audebert Auditorium de la Corderie Royale Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 18:30:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Conférence organisée par le Comité Rochefortais de Documentation Historique de la Marine.

.

rue Jean-baptiste Audebert Auditorium de la Corderie Royale Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 03 91 68 millevoye.philippe@bbox.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lecture: Jacques Cartier and Canada

A conference organised by the Rochefort Committee for Historical Naval Documentation.

L’événement Conférence Jacques Cartier et le Canada Rochefort a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Rochefort Océan