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Conférence Jacques Cartier et le Canada rue Jean-baptiste Audebert Rochefort

Conférence Jacques Cartier et le Canada rue Jean-baptiste Audebert Rochefort jeudi 11 juin 2026.

Lieu : rue Jean-baptiste Audebert

Adresse : Auditorium de la Corderie Royale

Ville : 17300 Rochefort

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 0 0 0

Rochefort

Conférence Jacques Cartier et le Canada

rue Jean-baptiste Audebert Auditorium de la Corderie Royale Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 18:30:00
fin : 2026-06-11

Date(s) :
2026-06-11

Conférence organisée par le Comité Rochefortais de Documentation Historique de la Marine.
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rue Jean-baptiste Audebert Auditorium de la Corderie Royale Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 03 91 68  millevoye.philippe@bbox.fr

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English : Lecture: Jacques Cartier and Canada

A conference organised by the Rochefort Committee for Historical Naval Documentation.

L’événement Conférence Jacques Cartier et le Canada Rochefort a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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