Conférence Jean Cassaigne (1895-1973), l’évêque des lépreux Eglise Saint-Pierre Parentis-en-Born

Informations pratiques

Parentis-en-Born

Conférence Jean Cassaigne (1895-1973), l’évêque des lépreux

Eglise Saint-Pierre 1 Rue des Sables Parentis-en-Born Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 20:30:00

fin : 2026-08-19 21:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Diaporama commenté par le président de l’association les Amis de Mgr Cassaigne à partir de photos, de films originaux et de documents d’archives. Débat ouvert avec le public .

Eglise Saint-Pierre 1 Rue des Sables Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 94 08 74 amismgrcassaigne@gmail.com

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English : Conférence Jean Cassaigne (1895-1973), l’évêque des lépreux

L’événement Conférence Jean Cassaigne (1895-1973), l’évêque des lépreux Parentis-en-Born a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Grands Lacs