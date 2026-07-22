Conférence Jean Cassaigne (1895-1973), l’évêque des lépreux Eglise Saint-Pierre Parentis-en-Born
mercredi 19 août 2026 · Eglise Saint-Pierre · Parentis-en-Born
Informations pratiques
Parentis-en-Born
Conférence Jean Cassaigne (1895-1973), l’évêque des lépreux
Eglise Saint-Pierre 1 Rue des Sables Parentis-en-Born Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:30:00
fin : 2026-08-19 21:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Diaporama commenté par le président de l’association les Amis de Mgr Cassaigne à partir de photos, de films originaux et de documents d’archives. Débat ouvert avec le public .
Eglise Saint-Pierre 1 Rue des Sables Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 94 08 74 amismgrcassaigne@gmail.com
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English : Conférence Jean Cassaigne (1895-1973), l’évêque des lépreux
L’événement Conférence Jean Cassaigne (1895-1973), l’évêque des lépreux Parentis-en-Born a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Grands Lacs
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