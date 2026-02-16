Semi-Marathon des Grands Lacs Parentis-en-Born
Semi-Marathon des Grands Lacs Parentis-en-Born dimanche 25 octobre 2026.
Semi-Marathon des Grands Lacs
Place Arenes Roland Portalier Parentis-en-Born Landes
Tarif : 15 – 15 – 22 EUR
Début : 2026-10-25
fin : 2026-10-25
2026-10-25
Semi-marathon labellisé FFA 21 km
Course de 10 km
Cross des pitchouns découverte pour les enfants .
Place Arenes Roland Portalier Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 81 62 88 parentis.sport.athle@outlook.com
English : Semi-Marathon des Grands Lacs
L’événement Semi-Marathon des Grands Lacs Parentis-en-Born a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Grands Lacs