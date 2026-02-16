Semi-Marathon des Grands Lacs Parentis-en-Born

Semi-Marathon des Grands Lacs

Place Arenes Roland Portalier Parentis-en-Born Landes

Tarif : 15 – 15 – 22 EUR

Début : 2026-10-25

fin : 2026-10-25

2026-10-25

Semi-marathon labellisé FFA 21 km

Course de 10 km

Cross des pitchouns découverte pour les enfants .

Place Arenes Roland Portalier Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 81 62 88 parentis.sport.athle@outlook.com

