Théâtre La couleur des moquettes Salle des fêtes Parentis-en-Born

Informations pratiques

Parentis-en-Born

Théâtre La couleur des moquettes

Salle des fêtes 11 Avenue Léopold Darmuzey Parentis-en-Born Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26 22:30:00

Date(s) :

2026-09-26

ÉVÉNEMENT À CARACTÈRE CARITATIF AU PROFIT DE L’INSTITUT BERGONIÉ

La couleur des moquettes

Levons le rideau sur un lundi matin quelque part dans un futur proche où certaines choses ont bien changé…

Le redoutable et redouté Service de la Connaissance des citoyens se met au travail.

Pour les employés zélés de cette implacable machine bureaucratique, il était dit que cette semaine ne serait pas comme les autres

Une nouvelle recrue qui bouscule les usages, un spectateur négligent qui déclenche une alerte et une très haute responsable qui décide une visite surprise…

Comme le dirait un des protagonistes Pour un lundi, ça démarre fort ! .

Et pourtant ce n’est que le début d’une longue cascade d’incidents… Oui mais si ces incidents ne sont pas le fruit du hasard, alors QUI tire les ficelles ?

Spectacle caritatif La recette sera reversée à l’Institut Bergonié de Bordeaux. .

Salle des fêtes 11 Avenue Léopold Darmuzey Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 37 71 22 emeraudetheatre@outlook.fr

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English : Théâtre La couleur des moquettes

L’événement Théâtre La couleur des moquettes Parentis-en-Born a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Grands Lacs