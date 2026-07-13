Théâtre La couleur des moquettes Salle des fêtes Parentis-en-Born
samedi 26 septembre 2026 · Salle des fêtes · Parentis-en-Born
Informations pratiques
Parentis-en-Born
Théâtre La couleur des moquettes
Salle des fêtes 11 Avenue Léopold Darmuzey Parentis-en-Born Landes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26 22:30:00
Date(s) :
2026-09-26
ÉVÉNEMENT À CARACTÈRE CARITATIF AU PROFIT DE L’INSTITUT BERGONIÉ
La couleur des moquettes
Levons le rideau sur un lundi matin quelque part dans un futur proche où certaines choses ont bien changé…
Le redoutable et redouté Service de la Connaissance des citoyens se met au travail.
Pour les employés zélés de cette implacable machine bureaucratique, il était dit que cette semaine ne serait pas comme les autres
Une nouvelle recrue qui bouscule les usages, un spectateur négligent qui déclenche une alerte et une très haute responsable qui décide une visite surprise…
Comme le dirait un des protagonistes Pour un lundi, ça démarre fort ! .
Et pourtant ce n’est que le début d’une longue cascade d’incidents… Oui mais si ces incidents ne sont pas le fruit du hasard, alors QUI tire les ficelles ?
Spectacle caritatif La recette sera reversée à l’Institut Bergonié de Bordeaux. .
Salle des fêtes 11 Avenue Léopold Darmuzey Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 37 71 22 emeraudetheatre@outlook.fr
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English : Théâtre La couleur des moquettes
L’événement Théâtre La couleur des moquettes Parentis-en-Born a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Grands Lacs
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