Conférence : Jean-Claude Golvin – La restitution de la cathédrale paléochrétienne de Vence, Cinéma Casino, Vence

Informations pratiques

Conférence : Jean-Claude Golvin – La restitution de la cathédrale paléochrétienne de Vence Vendredi 18 septembre, 18h30 Cinéma Casino Alpes-Maritimes

Gratuit et sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Architecte, archéologue et ancien directeur de recherche au CNRS, Jean-Claude Golvin, qui a notamment travaillé pour la série Assassin’s Creed, est mondialement connu pour la rigueur scientifique et la qualité artistique de ses restitutions des monuments et des villes du passé.

Il reviendra sur son travail sur la cathédrale paléochrétienne réalisé en collaboration avec le service d’archéologie de la métropole de Nice.

Rendez-vous le vendredi 18 septembre à 18h30 au cinéma Casino de Vence.

Cinéma Casino 32 Av. Henri Isnard, 06140 Vence, France Vence 06140 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Architecte, archéologue et ancien directeur de recherche au CNRS, Jean-Claude Golvin, qui a notamment travaillé pour la série Assassin’s Creed, est mondialement connu pour la rigueur scientifique et …

© Fabien Blanc-Garidel, Service Archéologie Nice Côte d’Azur