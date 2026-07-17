Conférence « Patrimoine en péril : Un héritage à sauvegarder », Villa Alexandrine, Vence
vendredi 18 septembre 2026 · Villa Alexandrine · Vence
Informations pratiques
Conférence « Patrimoine en péril : Un héritage à sauvegarder » Vendredi 18 septembre, 18h30 Villa Alexandrine Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00
Par Denis Biette, Cercle d’Histoire et d’Archéologie des Alpes-Maritimes
Le patrimoine est le témoin de notre histoire, de notre identité collective. Pourtant, chaque année, des éléments irremplaçables disparaissent sous l’effet du temps, de l’abandon, de l’urbanisation ou encore de l’action humaine. Cette conférence propose d’explorer les multiples visages d’un patrimoine aujourd’hui menacé.
RDV : Villa Alexandrine
Villa Alexandrine place du Grand Jardin 06140 Vence Vence 06140 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « +33 (0)4 93 58 06 38 »}, {« type »: « email », « value »: « info.vence@nicecotedazurtourisme.com »}]
Par Denis Biette, Cercle d’Histoire et d’Archéologie des Alpes-Maritimes
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