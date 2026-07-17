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AGENDA · Vence

Conférence « Patrimoine en péril : Un héritage à sauvegarder », Villa Alexandrine, Vence

vendredi 18 septembre 2026 · Villa Alexandrine · Vence

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Villa Alexandrine
Adresse
place du Grand Jardin 06140 Vence
Ville
06140 Vence
Département
Alpes-Maritimes

Conférence « Patrimoine en péril : Un héritage à sauvegarder » Vendredi 18 septembre, 18h30 Villa Alexandrine Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Par Denis Biette, Cercle d’Histoire et d’Archéologie des Alpes-Maritimes

Le patrimoine est le témoin de notre histoire, de notre identité collective. Pourtant, chaque année, des éléments irremplaçables disparaissent sous l’effet du temps, de l’abandon, de l’urbanisation ou encore de l’action humaine. Cette conférence propose d’explorer les multiples visages d’un patrimoine aujourd’hui menacé.

RDV : Villa Alexandrine

Villa Alexandrine place du Grand Jardin 06140 Vence Vence 06140 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « +33 (0)4 93 58 06 38 »}, {« type »: « email », « value »: « info.vence@nicecotedazurtourisme.com »}]
Par Denis Biette, Cercle d’Histoire et d’Archéologie des Alpes-Maritimes

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