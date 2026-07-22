La Grande Tablée des Producteurs Château Saint-Martin & Spa Vence
dimanche 30 août 2026 · Château Saint-Martin & Spa · Vence
Informations pratiques
Vence
La Grande Tablée des Producteurs
Château Saint-Martin & Spa 2490 Avenue des Templiers Vence Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 11:00:00
fin : 2026-08-30 16:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Au Château Saint-Martin & Spa, un rendez-vous inédit mettant à l’honneur les producteurs et le terroir local.
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Château Saint-Martin & Spa 2490 Avenue des Templiers Vence 06140 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 58 40 85 reservations.csm@oetkercollection.com
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English :
At Château Saint-Martin & Spa, a unique event showcasing local producers and the region.
L’événement La Grande Tablée des Producteurs Vence a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence
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