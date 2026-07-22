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AGENDA · Vence

La Grande Tablée des Producteurs Château Saint-Martin & Spa Vence

dimanche 30 août 2026 · Château Saint-Martin & Spa · Vence

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Château Saint-Martin & Spa
Adresse
2490 Avenue des Templiers
Ville
06140 Vence
Département
Alpes-Maritimes
Tarif

Vence

La Grande Tablée des Producteurs

Château Saint-Martin & Spa 2490 Avenue des Templiers Vence Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 11:00:00
fin : 2026-08-30 16:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Au Château Saint-Martin & Spa, un rendez-vous inédit mettant à l’honneur les producteurs et le terroir local.
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Château Saint-Martin & Spa 2490 Avenue des Templiers Vence 06140 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 58 40 85  reservations.csm@oetkercollection.com

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English :

At Château Saint-Martin & Spa, a unique event showcasing local producers and the region.

L’événement La Grande Tablée des Producteurs Vence a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence

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