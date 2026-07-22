La Grande Tablée des Producteurs Château Saint-Martin & Spa Vence

Informations pratiques

Vence

La Grande Tablée des Producteurs

Château Saint-Martin & Spa 2490 Avenue des Templiers Vence Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 11:00:00

fin : 2026-08-30 16:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Au Château Saint-Martin & Spa, un rendez-vous inédit mettant à l’honneur les producteurs et le terroir local.

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Château Saint-Martin & Spa 2490 Avenue des Templiers Vence 06140 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 58 40 85 reservations.csm@oetkercollection.com

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English :

At Château Saint-Martin & Spa, a unique event showcasing local producers and the region.

L’événement La Grande Tablée des Producteurs Vence a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence