Conférence Jeanne Malivel, le renouveau artisanal Médiathèque Loudéac
samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque · Loudéac
Informations pratiques
Loudéac
Conférence Jeanne Malivel, le renouveau artisanal
Médiathèque 66 Rue de Cadélac Loudéac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 15:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Olivier Levasseur, docteur en histoire moderne, présentera les objets et réalisations de Jeanne Malivel dans le domaine des arts appliqués.
Au cours de la conférence, il soulignera le rôle joué par les artisans et industriels, souvent costarmoricains, dans le renouveau des arts bretons. .
Médiathèque 66 Rue de Cadélac Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 16 13
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English :
L’événement Conférence Jeanne Malivel, le renouveau artisanal Loudéac a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Bretagne Centre
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