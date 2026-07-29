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AGENDA · Loudéac

Conférence Jeanne Malivel, le renouveau artisanal Médiathèque Loudéac

samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque · Loudéac

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
66 Rue de Cadélac
Ville
22600 Loudéac
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Loudéac

Conférence Jeanne Malivel, le renouveau artisanal

Médiathèque 66 Rue de Cadélac Loudéac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 15:00:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Olivier Levasseur, docteur en histoire moderne, présentera les objets et réalisations de Jeanne Malivel dans le domaine des arts appliqués.
Au cours de la conférence, il soulignera le rôle joué par les artisans et industriels, souvent costarmoricains, dans le renouveau des arts bretons.   .

Médiathèque 66 Rue de Cadélac Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 16 13 

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English :

L’événement Conférence Jeanne Malivel, le renouveau artisanal Loudéac a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Bretagne Centre

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