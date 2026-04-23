Loudéac

Visite guidée Sur les traces de Jeanne Malivel

15, rue de Moncontour Loudéac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:30:00

fin : 2026-08-05 11:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Le mercredi, du 8 juillet au 26 août, visite guidée Sur les traces de Jeanne Malivel…

Née à Loudéac en 1895, Jeanne Malivel fut une artiste complète qui n’a eu de cesse de travailler à la renaissance de l’Art breton. En 1922, elle a illustré de 72 bois gravés l’Histoire de la Bretagne de C. Danio. Jeanne Malivel s’est également exprimée au sein du mouvement des Ar Seiz Breur créé en 1923. .

15, rue de Moncontour Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 25 17

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L’événement Visite guidée Sur les traces de Jeanne Malivel Loudéac a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Bretagne Centre