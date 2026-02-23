Conférence Juliobona vue par les membres du projet collectif de recherche salle Rivière du Commerce à la maison de l’Intercommunalité Lillebonne
Conférence Juliobona vue par les membres du projet collectif de recherche salle Rivière du Commerce à la maison de l’Intercommunalité Lillebonne samedi 21 mars 2026.
Conférence Juliobona vue par les membres du projet collectif de recherche
salle Rivière du Commerce à la maison de l’Intercommunalité Allée du Catillon Lillebonne Seine-Maritime
Début : 2026-03-21 15:00:00
fin : 2026-03-21 17:00:00
2026-03-21
Avec Jonas Parétias chargé d’études en archéologie Caux Seine agglo
Marc Antoine Thierry céramologue Éveha, base de Caen
Dagmar Lukas responsable d’opération INRAP Grand Ouest
Benoit Duchemin ingénieur de recherche LOMC, Université du Havre Normandie/ CNRS
Vous avez rendez-vous avec des membres du Projet Collectif de Recherche (PCR) de Juliobona. Ce sont des chercheurs avec chacun leur spécialité qui mettent leurs connaissances et expertises au profit de l’avancée de la recherche sur Juliobona. Ils auront chacun 25 minutes pour vous présenter leurs travaux et leur méthodologie. Une conférence exceptionnelle, qui vous révèle l’ampleur et la variété des domaines de recherche sur la ville de Juliobona. Découvertes garanties !
Rendez-vous en salle Rivière du Commerce à la maison de l’Intercommunalité, allée du Catillon, Lillebonne .
salle Rivière du Commerce à la maison de l'Intercommunalité Allée du Catillon Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 90 13 musees@cauxseine.fr
