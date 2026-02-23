Conférence Juliobona vue par les membres du projet collectif de recherche salle Rivière du Commerce à la maison de l’Intercommunalité Lillebonne

Conférence Juliobona vue par les membres du projet collectif de recherche

salle Rivière du Commerce à la maison de l’Intercommunalité Allée du Catillon Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 15:00:00

fin : 2026-03-21 17:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Avec Jonas Parétias chargé d’études en archéologie Caux Seine agglo

Marc Antoine Thierry céramologue Éveha, base de Caen

Dagmar Lukas responsable d’opération INRAP Grand Ouest

Benoit Duchemin ingénieur de recherche LOMC, Université du Havre Normandie/ CNRS

Vous avez rendez-vous avec des membres du Projet Collectif de Recherche (PCR) de Juliobona. Ce sont des chercheurs avec chacun leur spécialité qui mettent leurs connaissances et expertises au profit de l’avancée de la recherche sur Juliobona. Ils auront chacun 25 minutes pour vous présenter leurs travaux et leur méthodologie. Une conférence exceptionnelle, qui vous révèle l’ampleur et la variété des domaines de recherche sur la ville de Juliobona. Découvertes garanties !

Rendez-vous en salle Rivière du Commerce à la maison de l’Intercommunalité, allée du Catillon, Lillebonne .

salle Rivière du Commerce à la maison de l’Intercommunalité Allée du Catillon Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 90 13 musees@cauxseine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Juliobona vue par les membres du projet collectif de recherche

L’événement Conférence Juliobona vue par les membres du projet collectif de recherche Lillebonne a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme