Conférence La chasse à la baleine et les baleiniers granvillais Place de la gare Sartilly-Baie-Bocage

Sartilly-Baie-Bocage

Conférence La chasse à la baleine et les baleiniers granvillais

Place de la gare Montviron Sartilly-Baie-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 17:00:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Poursuivant son cycle de conférences, la section Patrimoine et Histoire Locale de l’Union des Arts a fait appel au binôme Patrick COURAULT, photographe et historien local, et Jean-Christian POUTIERS, docteur en histoire médiévale et en antiquité grecque et romaine, pour développer le thème La chasse à la baleine et les baleiniers granvillais .

Les conférenciers feront l’historique de la chasse à la baleine depuis les temps anciens jusqu’aux temps modernes en développant cette activité en Normandie. À la Restauration, les ports normands, dont celui du Havre, étaient particulièrement actifs. Les marins parcouraient le monde pour pratiquer ce type de chasse. Granville y prendra part de manière plus modeste, avec ses sept campagnes qui seront détaillées. Les techniques bien particulières de construction des baleiniers et celles de la capture de ces cétacés seront abordées. La dernière partie de la conférence sera consacrée aux Renouf, de Granville Saint-Nicolas, capitaines au long cours qui ont porté le savoir-faire des marins granvillais sur les mers du Sud.

Libre participation. .

Place de la gare Montviron Sartilly-Baie-Bocage 50530 Manche Normandie +33 6 73 41 19 43

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English : Conférence La chasse à la baleine et les baleiniers granvillais

L’événement Conférence La chasse à la baleine et les baleiniers granvillais Sartilly-Baie-Bocage a été mis à jour le 2026-04-16 par OT MSM Normandie BIT Genêts