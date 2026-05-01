Salon artisants producteurs vendeurs créateurs bien-être Salle L’Etoile Sartilly-Baie-Bocage

Sartilly-Baie-Bocage

Salon artisants producteurs vendeurs créateurs bien-être

Salle L’Etoile 15 rue des Hirondelles Sartilly-Baie-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Proposition d’exposants créateurs, vendeurs variée.

A découvrir et se faire plaisir. .

Salle L’Etoile 15 rue des Hirondelles Sartilly-Baie-Bocage 50530 Manche Normandie +33 6 74 35 32 16 olerebours@wanadoo.fr

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English : Salon artisants producteurs vendeurs créateurs bien-être

L’événement Salon artisants producteurs vendeurs créateurs bien-être Sartilly-Baie-Bocage a été mis à jour le 2026-05-12 par OT MSM Normandie BIT Genêts