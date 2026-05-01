Salon artisants producteurs vendeurs créateurs bien-être Salle L’Etoile Sartilly-Baie-Bocage
Salon artisants producteurs vendeurs créateurs bien-être Salle L’Etoile Sartilly-Baie-Bocage samedi 16 mai 2026.
Sartilly-Baie-Bocage
Salon artisants producteurs vendeurs créateurs bien-être
Salle L’Etoile 15 rue des Hirondelles Sartilly-Baie-Bocage Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Proposition d’exposants créateurs, vendeurs variée.
A découvrir et se faire plaisir. .
Salle L’Etoile 15 rue des Hirondelles Sartilly-Baie-Bocage 50530 Manche Normandie +33 6 74 35 32 16 olerebours@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon artisants producteurs vendeurs créateurs bien-être
L’événement Salon artisants producteurs vendeurs créateurs bien-être Sartilly-Baie-Bocage a été mis à jour le 2026-05-12 par OT MSM Normandie BIT Genêts