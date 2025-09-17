Conférence La crise du multilatéralisme Salle des conférences Mairie de Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine

Conférence La crise du multilatéralisme Salle des conférences Mairie de Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine lundi 23 mars 2026.

Début : 2026-03-23 14:30:00

fin : 2026-03-23 16:30:00

2026-03-23

Le renouveau du droit international dans les années 90 avait donné l’espoir de la construction d’une société internationale fondée sur le multilatéralisme.

Le Conseil de sécurité des Nations Unies avait pu décider d’un emploi collectif de la force pour défendre l’intégrité territoriale du Koweit, l’Organisation mondiale du commerce a été créée pour gérer collectivement les relations commerciales entre tous les Etats du monde, les institutions financières internationales (FMI et Banque mondiale) s’ouvraient au regard de la société civile des Etats membres.

Ce multilatéralisme porteur d’un fonctionnement plus équilibré de la société internationale est malheureusement remis en cause par le changement des rapports de force entre les puissances occidentales et la Russie ou les pays émergents tels que la Chine.

Après avoir passé en revue le fonctionnement des institutions internationales (ONU, OMC, FMI et Banque mondiale), Hélène TOURARD expliquera comment la crise du multilatéralisme s’y exprime et si des solutions peuvent être envisagées.

Hélène TOURARD est maître de conférences de droit public à l’Université de Bourgogne.

Elle est également responsable pédagogique du Certificat de relations internationales (DU) de l’UFR DSEP de Dijon ainsi que responsable pédagogique de l’Europa Master (Master tri-national entre Opole, Mayence et Dijon)

Hélène TOURARD est correspondante Forthem (Alliance d’universités européennes) dans le Lab Experiencing Europe

