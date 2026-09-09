Conférence : la fabuleuse histoire de l’étang de Montady, Oppidum d’Ensérune, Nissan-lez-Enserune

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Conférence : la fabuleuse histoire de l’étang de Montady Samedi 19 septembre, 15h30 Oppidum d’Ensérune Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visible depuis l’oppidum d’Ensérune, l’étang de Montady offre un paysage aussi spectaculaire qu’intrigant. Cet ancien étang, asséché au Moyen Âge grâce à un ingénieux système de drainage, dessine une étonnante figure en étoile. Mais derrière ce paysage singulier se cache une histoire passionnante, faite d’ingéniosité, de transformations du territoire et de rapports étroits entre les sociétés et leur environnement.

Historien médiéviste et spécialiste des relations entre les sociétés et les territoires, Jean-Loup Abbé vous invite à remonter le fil de cette histoire exceptionnelle. De la formation de l’étang à son assèchement, des aménagements médiévaux aux paysages que nous connaissons aujourd’hui, il nous fera découvrir comment les hommes ont façonné ce territoire au fil des siècles.

Jean-Loup Abbé est professeur honoraire de l’université Toulouse-Jean Jaurès et membre associé de l’UMR 5608 TRACES. Il est l’auteur de travaux et de publications portant sur l’économie et la société du Languedoc médiéval, en particulier sur les aménagements et les transformations de l’espace urbain et rural, ainsi que sur les sources fiscales.

Oppidum d’Ensérune Site archéologique d’Ensérune, 34440 Nissan-lez-Enserune, France Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie +33467326035 https://www.enserune.fr Vestiges d’un oppidum avec pans de murs cyclopéens et silos creusés dans le sol. Tombes à incinération avec mobilier funéraire pouvant remonter au deuxième âge du fer (fibules, boucles..). Présence de céramique grecque, ibérique, campanienne et indigène. Sur le flanc méridional, ruines d’une villa romaine. Depuis Béziers ou Perpignan : N9 puis D162E Accès difficile par le village de Colombiers Depuis Carcassonne : A61 jusqu’à Narbonne, puis N9 vers Béziers et D162E Depuis Montpellier : A61 sortie Béziers ouest, direction Narbonne – Nissan-Lez-Ensérune et D162E

Visible depuis l’oppidum d’Ensérune, l’étang de Montady offre un paysage aussi spectaculaire qu’intrigant. Cet ancien étang, asséché au Moyen Âge grâce à un ingénieux système de drainage, dessine une…

© Rémy Marion / Pôles d’images / Centre des monuments nationaux