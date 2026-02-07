Conférence « La forêt: un écosystème vivant! », Théâtre de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Conférence « La forêt: un écosystème vivant! » Mardi 5 mai, 18h30 Théâtre de Saint-Dizier Haute-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T18:30:00+02:00 – 2026-05-05T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-05T18:30:00+02:00 – 2026-05-05T20:30:00+02:00

La forêt, c’est plus que des arbres et les arbres eux-mêmes sont habités et aidés d’autres êtres vivants… Saviez-vous que les arbres vivent en symbiose avec des champignons, des bactéries et des animaux ?

Marc-André Selosse vous fera découvrir comment ces interactions façonnent l’écosystème forestier et feront peut-être son avenir face aux changements environnementaux actuels ! Venez découvrir la forêt habitée, comme un milieu d’entraide et de vie.

« Quand on choisit sans savoir, on n’est pas libre. La liberté, ce n’est pas de choisir. C’est choisir en connaissant les conséquences et les potentiels des choix qu’on fait » affirme ce grand défenseur de l’enseignement des sciences de la vie et de la terre, qui sillonne régulièrement la France et au-delà, pour apporter ses éclairages sur ces écosystèmes aussi passionnants que méconnus, trop souvent maltraités.

Par Marc-André Selosse, biologiste renommé, professeur au Muséum d’Histoire naturelle de Paris, et vulgarisateur hors pair spécialisé en botanique et en mycologie. Il est notamment l’auteur de plusieurs ouvrages, son dernier livre Nature et Préjugés : Convier l’humanité dans l’histoire naturelle est paru en 2024 aux éditions Actes Sud.

Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 96 98 36 »}]

Professeur au muséum d’histoire naturelle et biologiste renommé, Marc-André SELOSSE animera le mardi 5 mai une conférence dan le cadre du cycle consacré à l’arbre et à la forêt.

Ville de Saint-Dizier