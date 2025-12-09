Caroline Vigneaux In Vigneaux Saint-Dizier

Caroline Vigneaux In Vigneaux Saint-Dizier mardi 5 mai 2026.

Spectacle Caroline Vigneaux In Vigneaux Veritas

Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 33 – 33 – 36 EUR

Début : 2026-05-05
Tout public
Caroline Vigneaux présente son spectacle In Vigneaux Veritas. Un spectacle à la fois drôle et profond, mêlant anecdotes personnelles et réflexions sur notre époque.   .

Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66 

