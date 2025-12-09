Caroline Vigneaux In Vigneaux Saint-Dizier
Caroline Vigneaux In Vigneaux Saint-Dizier mardi 5 mai 2026.
Spectacle Caroline Vigneaux In Vigneaux Veritas
Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 33 – 33 – 36 EUR
Début : 2026-05-05
fin : 2026-05-05
2026-05-05
Caroline Vigneaux présente son spectacle In Vigneaux Veritas. Un spectacle à la fois drôle et profond, mêlant anecdotes personnelles et réflexions sur notre époque. .
Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66
L’événement Spectacle Caroline Vigneaux In Vigneaux Veritas Saint-Dizier a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne