Conférence Spéléologie Karstologie et Archéologie Saint-Dizier
Conférence Spéléologie Karstologie et Archéologie Saint-Dizier vendredi 8 mai 2026.
Saint-Dizier
Conférence Spéléologie Karstologie et Archéologie
Théâtre Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Tout public
L’Association spéléologique de Haute-Marne (ASHM) fête ses 75 ans en 2026. Conférences de Luc THOMAS le Sanctuaire de source du Corgebin Stéphane JAILLET le karst du Barrois .
Théâtre Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 67 52 81 35
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English :
L’événement Conférence Spéléologie Karstologie et Archéologie Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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