Saint-Dizier

Conférence Spéléologie Karstologie et Archéologie

Théâtre Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Tout public

L’Association spéléologique de Haute-Marne (ASHM) fête ses 75 ans en 2026. Conférences de Luc THOMAS le Sanctuaire de source du Corgebin Stéphane JAILLET le karst du Barrois .

Théâtre Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 67 52 81 35

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English :

L’événement Conférence Spéléologie Karstologie et Archéologie Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne