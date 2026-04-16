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Conférence Spéléologie Karstologie et Archéologie Saint-Dizier

Conférence Spéléologie Karstologie et Archéologie Saint-Dizier vendredi 8 mai 2026.

Adresse : Théâtre

Ville : 52100 Saint-Dizier

Département : Haute-Marne

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Saint-Dizier

Conférence Spéléologie Karstologie et Archéologie

Théâtre Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Tout public
L’Association spéléologique de Haute-Marne (ASHM) fête ses 75 ans en 2026. Conférences de Luc THOMAS le Sanctuaire de source du Corgebin Stéphane JAILLET le karst du Barrois   .

Théâtre Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 67 52 81 35 

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English :

L’événement Conférence Spéléologie Karstologie et Archéologie Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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