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Vide-greniers Saint-Dizier

Vide-greniers Saint-Dizier dimanche 10 mai 2026.

Adresse : Ecole Charles Péguy

Ville : 52100 Saint-Dizier

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Saint-Dizier

Vide-greniers

Ecole Charles Péguy Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Tout public
Vide-greniers des cartables enchantés de l’école Charles Péguy organise sa 4ème brocante. Restauration et buvette sur place. Tombola 100% gagnante avec de très beaux lots à gagner.   .

Ecole Charles Péguy Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 72 20 96 93 

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English :

L’événement Vide-greniers Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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