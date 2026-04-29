Vide-greniers Saint-Dizier
Vide-greniers Saint-Dizier dimanche 10 mai 2026.
Saint-Dizier
Vide-greniers
Ecole Charles Péguy Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Tout public
Vide-greniers des cartables enchantés de l’école Charles Péguy organise sa 4ème brocante. Restauration et buvette sur place. Tombola 100% gagnante avec de très beaux lots à gagner. .
Ecole Charles Péguy Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 72 20 96 93
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English :
L’événement Vide-greniers Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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