Saint-Dizier

Vide-greniers

Ecole Charles Péguy Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Tout public

Vide-greniers des cartables enchantés de l’école Charles Péguy organise sa 4ème brocante. Restauration et buvette sur place. Tombola 100% gagnante avec de très beaux lots à gagner. .

Ecole Charles Péguy Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 72 20 96 93

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English :

L’événement Vide-greniers Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne