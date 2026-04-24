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Exposition 75 ans de l’Association Spéléologique de Haute-Marne Saint-Dizier

Exposition 75 ans de l’Association Spéléologique de Haute-Marne Saint-Dizier mercredi 6 mai 2026.

Adresse : Musée de Saint-Dizier

Ville : 52100 Saint-Dizier

Département : Haute-Marne

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Saint-Dizier

Exposition 75 ans de l’Association Spéléologique de Haute-Marne

Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-06

Tout public
Pour fêter ses 75 ans, le club s’installe au Musée pour une exposition photo destinée à faire découvrir un domaine souvent méconnu du public.   .

Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 50 

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English :

L’événement Exposition 75 ans de l’Association Spéléologique de Haute-Marne Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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