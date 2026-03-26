Conférence La Grande Guerre à Dieulouard Château de Dieulouard Dieulouard
Conférence La Grande Guerre à Dieulouard Château de Dieulouard Dieulouard samedi 25 avril 2026.
Conférence La Grande Guerre à Dieulouard
Château de Dieulouard Au Vieux Château Dieulouard Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-25 18:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Conférence au Château de Dieulouard La Grande Guerre à Dieulouard
Présentée par Jean-Claude Hardy, historien localTout public
0 .
Château de Dieulouard Au Vieux Château Dieulouard 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 36 07 15 90 chateaumusee.dieulouard@gmail.com
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English :
Conference at Château de Dieulouard: La Grande Guerre à Dieulouard (The Great War in Dieulouard)
Presented by Jean-Claude Hardy, local historian
L’événement Conférence La Grande Guerre à Dieulouard Dieulouard a été mis à jour le 2026-03-26 par OT PONT A MOUSSON
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