Conférence La Grande Guerre à Dieulouard Château de Dieulouard Dieulouard

Conférence La Grande Guerre à Dieulouard

Château de Dieulouard Au Vieux Château Dieulouard Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-25 18:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Conférence au Château de Dieulouard La Grande Guerre à Dieulouard

Présentée par Jean-Claude Hardy, historien localTout public

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Château de Dieulouard Au Vieux Château Dieulouard 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 36 07 15 90 chateaumusee.dieulouard@gmail.com

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English :

Conference at Château de Dieulouard: La Grande Guerre à Dieulouard (The Great War in Dieulouard)

Presented by Jean-Claude Hardy, local historian

L’événement Conférence La Grande Guerre à Dieulouard Dieulouard a été mis à jour le 2026-03-26 par OT PONT A MOUSSON