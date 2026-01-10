Pratiqu’Am Red Hat Chicky Players

Place de Verdun Dieulouard Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Le Festival Pratiqu’Am revient pour une nouvelle édition retrouvez les Red Hat Chicky Players à Dieulouard !

Formé à la find e l’année 2024, les Red Hat Chicky Players se sont donné pour mission de transmettre l’énergie, les riffs mémorables et l’émotion de leur musique si unique.

C’est donc avec un son fidèle, des titres issus de toute leur imposant discographie et des prestations scéniques qui font grimper le mercure et l’échelle de Scoville que ces quatre musiciens vont vous faire vibrer ! Nourris au rock, au funk et aux piments, les Red Hat Chicky Players vous offrent à chaque concert une expérience live intense et passionnée !

Tout public Gratuit

0 .

Place de Verdun Dieulouard 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 83 14 38 conservatoire@ccbpam.fr

English :

The Pratiqu’Am Festival is back for another edition: meet the Red Hat Chicky Players in Dieulouard!

Formed at the find e of 2024, the Red Hat Chicky Players have made it their mission to convey the energy, memorable riffs and emotion of their unique music.

So, with a faithful sound, tracks from their impressive discography and stage performances that raise the mercury and the Scoville scale, these four musicians are sure to thrill you! Fueled by rock, funk and chili peppers, the Red Hat Chicky Players deliver an intense, passionate live experience at every concert!

Open to all? Free

