Une soirée au château, Château de Dieulouard – Musée gallo-romain et de la Renaissance, Dieulouard

Une soirée au château Samedi 23 mai, 18h00 Château de Dieulouard – Musée gallo-romain et de la Renaissance Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Au programme de cette soirée :

des visites commentées par nos guides bénévoles, costumés pour l’occasion, et reconstitution historique d’une Compagnie franche de Dragons (période Louis XV) par la troupe des Loups du Toulois

À 20h30 : spectacle de danses folk par le groupe déicustodien « Les Sotrès »

Dès la tombée de la nuit : façade Renaissance du château éclairée à la bougie (si le temps le permet)

Château de Dieulouard – Musée gallo-romain et de la Renaissance Rue de la Fontaine, 54380 Dieulouard, France Dieulouard 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est https://www.chateau-musee-dieulouard.fr Le Musée gallo-romain et de la Renaissance propose des événements culturels tels que concerts, expositions, restitutions historiques tout en faisant découvrir aux visiteurs une fascinante collection d’objets antiques

Au programme de cette soirée :

©Château de Dieulouard