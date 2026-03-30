Nuit européenne des musées Musée du Château de Dieulouard Château de Dieulouard Dieulouard
Nuit européenne des musées Musée du Château de Dieulouard Château de Dieulouard Dieulouard samedi 23 mai 2026.
Nuit européenne des musées Musée du Château de Dieulouard
Château de Dieulouard Au Vieux Château Dieulouard Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Pour le 22e édition de la Nuit Européenne des musées, rendez-vous au musée du Château de Dieulouard !
Visites guidées animées par les bénévoles du musée, et en présence des Loups du Toulois, troupe de reconstitution médiévale.Tout public
0 .
Château de Dieulouard Au Vieux Château Dieulouard 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 36 07 15 90 chateaumusee.dieulouard@gmail.com
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English :
For the 22nd edition of the European Night of Museums, visit the Château de Dieulouard museum!
Guided tours led by museum volunteers, in the presence of the Loups du Toulois, a medieval re-enactment troupe.
L’événement Nuit européenne des musées Musée du Château de Dieulouard Dieulouard a été mis à jour le 2026-03-25 par OT PONT A MOUSSON
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