Nuit européenne des musées Musée du Château de Dieulouard Château de Dieulouard Dieulouard

Nuit européenne des musées Musée du Château de Dieulouard

Château de Dieulouard Au Vieux Château Dieulouard Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Pour le 22e édition de la Nuit Européenne des musées, rendez-vous au musée du Château de Dieulouard !

Visites guidées animées par les bénévoles du musée, et en présence des Loups du Toulois, troupe de reconstitution médiévale.Tout public

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Château de Dieulouard Au Vieux Château Dieulouard 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 36 07 15 90 chateaumusee.dieulouard@gmail.com

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English :

For the 22nd edition of the European Night of Museums, visit the Château de Dieulouard museum!

Guided tours led by museum volunteers, in the presence of the Loups du Toulois, a medieval re-enactment troupe.

L’événement Nuit européenne des musées Musée du Château de Dieulouard Dieulouard a été mis à jour le 2026-03-25 par OT PONT A MOUSSON