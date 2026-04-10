Aventignan

Conférence La grotte de la Roche-Cotard

Nestploria Grottes de Gargas AVENTIGNAN Aventignan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 18:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Le site de la Roche-Cotard, situé à Langeais en Touraine, a été découvert en 1864 grâce à la construction de la voie ferrée entre Tours et Nantes.

C’est l’homme de Neandertal qui a habité cette grotte bien avant l’arrivée de l’homme moderne en Europe. Les spécialistes de l’art préhistorique ne croient pas, à cette époque là, que Néandertal ait pu faire des œuvres sur les parois de cette grotte constituées de tuffeau très fragile.

Jean-Claude Marquet décide de faire venir un très grand spécialiste des grottes ornées préhistoriques, Michel Lorblanchet. Au moment de sa visite, il reconnaît immédiatement l’ancienneté de ces tracés pariétaux et lui demande de les relever et de trouver une méthode de datation. Les travaux vont se dérouler à partir de 2008 jusqu’à maintenant.

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Nestploria Grottes de Gargas AVENTIGNAN Aventignan 65660 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 81 50 gargas.nestploria@nestploria.fr

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English :

The Roche-Cotard site in Langeais, Touraine, was discovered in 1864 during construction of the railroad line between Tours and Nantes.

Neanderthal man inhabited this cave long before the arrival of modern man in Europe. At the time, specialists in prehistoric art did not believe that Neanderthal could have created works of art on the cave walls, which were made of very fragile tufa rock.

Jean-Claude Marquet decided to call in Michel Lorblanchet, a leading specialist in prehistoric painted caves. On his visit, he immediately recognized the age of these parietal traces and asked him to record them and find a dating method. The work began in 2008 and continues to this day.

L’événement Conférence La grotte de la Roche-Cotard Aventignan a été mis à jour le 2026-04-10 par OT de Neste-Barousse|CDT65