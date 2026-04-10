Visite nocturne Nestploria Grottes de Gargas Aventignan
Visite nocturne Nestploria Grottes de Gargas Aventignan samedi 22 août 2026.
Aventignan
Visite nocturne
Nestploria Grottes de Gargas AVENTIGNAN Aventignan Hautes-Pyrénées
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Les grottes de Gargas sans l’éclairage classique des visites, où les visiteurs peuvent crever l’obscurité avec de petites lampes. Un commentaire épuré et de la musique diffusée à l’intérieur pour découvrir la dimension acoustique de Gargas. Une visite pour prendre le temps d’observer et rêver.
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Nestploria Grottes de Gargas AVENTIGNAN Aventignan 65660 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 81 50 gargas.nestploria@nestploria.fr
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English :
The caves of Gargas without the traditional tour lighting, where visitors can pierce the darkness with small lamps. An uncluttered commentary and music played inside to discover the acoustic dimension of Gargas. A visit to take the time to observe and dream.
L’événement Visite nocturne Aventignan a été mis à jour le 2026-04-10 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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