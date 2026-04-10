Conférence Réflexions sur nos facultés de langage Nestploria Grottes de Gargas Aventignan
Conférence Réflexions sur nos facultés de langage Nestploria Grottes de Gargas Aventignan samedi 3 octobre 2026.
Aventignan
Conférence Réflexions sur nos facultés de langage
Nestploria Grottes de Gargas AVENTIGNAN Aventignan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 16:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Une des caractéristiques de l’évolution humaine est celle de l’apparition du langage, souvent présenté comme spécifique de l’être humain. Ne laissant aucune trace fossile, comment reconstituer son histoire ? Quels mécanismes évolutifs expliquent son émergence ?
Amélie Vialet est paléoanthropologue, maître de conférences au Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN). Spécialiste d’Homo Erectus, elle collabore avec le centre de recherche de Tautavel (CNRS) et avec divers sites à l’étranger, notamment en Espagne (Atapuerca) et en Turquie. Directrice du programme de fouilles, elle a travaillé notamment à la grotte de Coupe-Gorge à Montmaurin (31), occupée depuis environ 400 000 ans.
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Nestploria Grottes de Gargas AVENTIGNAN Aventignan 65660 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 81 50 gargas.nestploria@nestploria.fr
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English :
One of the hallmarks of human evolution is the emergence of language, often presented as specific to human beings. Since it leaves no fossil record, how can its history be reconstructed? What evolutionary mechanisms explain its emergence?
Amélie Vialet is a paleoanthropologist and senior lecturer at the Muséum national d?Histoire naturelle (MNHN). A specialist in Homo Erectus, she works with the Tautavel research center (CNRS) and various sites abroad, notably in Spain (Atapuerca) and Turkey. Director of the excavation program, she has worked on the Coupe-Gorge cave in Montmaurin (31), occupied for around 400,000 years.
L’événement Conférence Réflexions sur nos facultés de langage Aventignan a été mis à jour le 2026-04-10 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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