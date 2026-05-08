Conférence « La Légion d’honneur d’hier et d’aujourd’hui » Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie PARIS
Conférence « La Légion d’honneur d’hier et d’aujourd’hui » Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie PARIS jeudi 21 mai 2026.
Jeudi 21 mai 2026 à 19h00
Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie
2, rue de la Légion d’honneur
75007 PARIS
Gratuit
Réservation obligatoire sur le site de la grande chancellerie : La programmation et les visites | La grande chancellerie
Contact : musee@legiondhonneur.fr ou 01 40 62 84 25
Au lendemain de la date de création de la Légion d’honneur, premier ordre national, découvrez comment cette distinction a évolué avec Virginie Bret-Vitoz, secrétaire générale adjointe de la grande chancellerie, et Patrick Spilliaert, vice-président de la Société des amis du musée de la Légion d’honneur
Le jeudi 21 mai 2026
de 19h00 à 20h15
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-21T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-21T23:15:00+02:00
Date(s) : 2026-05-21T19:00:00+02:00_2026-05-21T20:15:00+02:00
Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie 2, rue de la Légion d’honneur 75007 PARIS
https://www.legiondhonneur.fr/fr/le-musee/visiter-le-musee/la-programmation-et-les-visites +33140628425 musee@legiondhonneur.fr
Afficher la carte du lieu Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Initiation à la modélisation 3D avec Blender, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris 8 mai 2026
- La couture à la main : de l’initiation aux finitions avancées, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris 8 mai 2026
- Matsuri au Parc Floral de Paris : une immersion totale au cœur du Japon Parc Floral de Paris Paris 8 mai 2026
- Stage danse indienne : Bharatanatyam. Théâtre La Boutonnière PARIS 8 mai 2026
- Programmation créative avec Micro:bit, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris 8 mai 2026