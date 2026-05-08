Jeudi 21 mai 2026 à 19h00

Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie

2, rue de la Légion d’honneur

75007 PARIS

Gratuit

Réservation obligatoire sur le site de la grande chancellerie : La programmation et les visites | La grande chancellerie

Contact : musee@legiondhonneur.fr ou 01 40 62 84 25

Au lendemain de la date de création de la Légion d’honneur, premier ordre national, découvrez comment cette distinction a évolué avec Virginie Bret-Vitoz, secrétaire générale adjointe de la grande chancellerie, et Patrick Spilliaert, vice-président de la Société des amis du musée de la Légion d’honneur

Le jeudi 21 mai 2026

de 19h00 à 20h15

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-21T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-21T23:15:00+02:00

Date(s) : 2026-05-21T19:00:00+02:00_2026-05-21T20:15:00+02:00

Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie 2, rue de la Légion d’honneur 75007 PARIS

https://www.legiondhonneur.fr/fr/le-musee/visiter-le-musee/la-programmation-et-les-visites +33140628425 musee@legiondhonneur.fr



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